Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступив против равноправных переговоров с Россией по Украине, в очередной раз подтвердила единую позицию Запада по вассальному положению Киева. Такое мнение в беседе с Лайфом выразил член экспертного клуба "Дигория" Кирилл Котов.

Он заявил, что цель коллективного Запада, который продолжает накачивать украинцев оружием, прежде всего заключается в использовании Киева в качестве антироссийского плацдарма. Очевидно, что после оказания многомиллиардной помощи хозяева Киева будут крайне недовольны, если украинский лидер Владимир Зеленский согласится на переговоры, которые в итоге приведут к принятию условий Москвы. Для недопущения такого сценария, как считает Котов, Запад будет срывать любые попытки по урегулированию конфликта.

"Причём такое заявление резко контрастирует с анонсированным недавно согласием противоборствующих стран принять миротворческую миссию Ватикана. Видимо, принимая такое решение, Киев не согласовал его с западными кураторами, чем вызвал их недовольство. Сейчас же фон дер Ляйен посылает чёткий сигнал, что такой подход неприемлем для НАТО, а Зеленский должен соблюдать своё вассальное положение и продолжать войну до последнего украинца", — резюмировал политолог.