Путин рассказал, в чём всепобеждающая сила России
Путин: Многонациональность России является её всепобеждающей силой
Президент России Владимир Путин заявил, что культурное и национальное многообразие — это всепобеждающая сила нашей страны. Об этом глава государства сообщил во время выступления на заседании Совета по межнациональным отношениям.
Российский лидер подчеркнул, что противники России исходят из того, что культурное и национальное многообразие РФ — это её слабость.
"Вызовы, с которыми мы с вами столкнулись, показали, наоборот, что это [многонациональность] — наша сила, особая, всепобеждающая сила России", — сказал Путин.
Также президент РФ на заседании заявил, что противники России не прекращают атаки на её историю, культуру и духовные ценности. Путин указал, что агрессивное внешнее давление сейчас оказывается и на Россию, и на всё наше общество.