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19 мая, 12:08

Путин рассказал, в чём всепобеждающая сила России

Путин: Многонациональность России является её всепобеждающей силой

Президент России Владимир Путин заявил, что культурное и национальное многообразие — это всепобеждающая сила нашей страны. Об этом глава государства сообщил во время выступления на заседании Совета по межнациональным отношениям.

Российский лидер подчеркнул, что противники России исходят из того, что культурное и национальное многообразие РФ — это её слабость.

"Вызовы, с которыми мы с вами столкнулись, показали, наоборот, что это [многонациональность] — наша сила, особая, всепобеждающая сила России", — сказал Путин.

Путин: Противники России даже на конкурсе недоумков заняли бы второе место

Путин: Противники России даже на конкурсе недоумков заняли бы второе место

Также президент РФ на заседании заявил, что противники России не прекращают атаки на её историю, культуру и духовные ценности. Путин указал, что агрессивное внешнее давление сейчас оказывается и на Россию, и на всё наше общество.

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Kremlin.ru

Иван Косицын
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