Путин рассказал, в чём всепобеждающая сила России

Президент России Владимир Путин заявил, что культурное и национальное многообразие — это всепобеждающая сила нашей страны. Об этом глава государства сообщил во время выступления на заседании Совета по межнациональным отношениям.

Российский лидер подчеркнул, что противники России исходят из того, что культурное и национальное многообразие РФ — это её слабость.

"Вызовы, с которыми мы с вами столкнулись, показали, наоборот, что это [многонациональность] — наша сила, особая, всепобеждающая сила России", — сказал Путин.