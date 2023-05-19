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19 мая, 12:38

Тысячи подростков получили паспорта в рамках программы "Мы — граждане России!"

<p>Программа "Мы — граждане России!". Обложка © Предоставлено Лайфу</p>

Программа "Мы — граждане России!". Обложка © Предоставлено Лайфу

Второй этап программы "Мы — граждане России!", которую запустило Российское движение детей и молодёжи (РДДМ) "Движение первых", состоялся 19 мая, в День пионерии. К инициативе РДДМ присоединились ещё 15 регионов страны. Теперь общее количество субъектов-участников выросло до 25.

Первые паспорта в торжественной обстановке вручили подросткам из Орловской, Рязанской, Мурманской, Тюменской, Новгородской, Свердловской, Волгоградской, Саратовской и Нижегородской областей, Удмуртской Республики, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Тыва, Ставропольского и Красноярского краёв и Севастополя.

Программа "Мы — граждане России!". Фото © Предоставлено Лайфу

Программа "Мы — граждане России!". Фото © Предоставлено Лайфу

Документ гражданина РФ в торжественном формате получили около четырёх тысяч ребят, отличившихся в спорте и науке, а также те, кто проявил активность в работе региональных отделений "Движения первых". В Красноярске, Тюмени и Рязани церемонии вручения паспортов состоялись в зданиях правительств регионов. В Ставрополе она прошла на площади Ленина, в Мурманске — на территории молодёжного пространства "Сопки". В Москве вручение паспортов провели в Центре студенческих программ Российского союза молодёжи.

В ряде регионов РФ паспорта подросткам начали вручать в торжественной обстановке

В ряде регионов РФ паспорта подросткам начали вручать в торжественной обстановке

Программа "Мы — граждане России!". Фото © Предоставлено Лайфу

Программа "Мы — граждане России!". Фото © Предоставлено Лайфу

Ранее сообщалось, что российское движение детей и молодёжи (РДДМ) "Движение первых" представило официальный логотип.

Иван Косицын
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