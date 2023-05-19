Тысячи подростков получили паспорта в рамках программы "Мы — граждане России!"

Второй этап программы "Мы — граждане России!", которую запустило Российское движение детей и молодёжи (РДДМ) "Движение первых", состоялся 19 мая, в День пионерии. К инициативе РДДМ присоединились ещё 15 регионов страны. Теперь общее количество субъектов-участников выросло до 25.

Документ гражданина РФ в торжественном формате получили около четырёх тысяч ребят, отличившихся в спорте и науке, а также те, кто проявил активность в работе региональных отделений "Движения первых". В Красноярске, Тюмени и Рязани церемонии вручения паспортов состоялись в зданиях правительств регионов. В Ставрополе она прошла на площади Ленина, в Мурманске — на территории молодёжного пространства "Сопки". В Москве вручение паспортов провели в Центре студенческих программ Российского союза молодёжи.