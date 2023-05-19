"Поговорим с ним отдельно": Путину рассказали о бойце, не желающем покинуть фронт даже ради протезов

Президент РФ Владимир Путин выразил готовность обсудить вопросы здоровья бойца Абдуллы Рафи Джабара, который потерял обе ноги во время защиты Донбасса. Об этом российский лидер заявил на заседании Совета по межнациональным отношениям.

Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов рассказал Путину о бойце, который, несмотря на травму, не только поддерживает своё подразделение, но и помогает готовиться к боевым действиям и проводить воспитательную работу.

Баринов обратился к президенту с просьбой помочь бойцу сделать протезы. Путин пообещал, что поговорит с военным и обсудит вопросы восстановления здоровья бойца отдельно.

"Что касается его здоровья, восстановления, мы поговорим с ним отдельно. Не думаю, а уверен, мы эту проблему обязательно решим", — сказал президент.