"Будет громко": Севастопольцев призвали не бояться сегодня звуков взрыва

Спасатели уничтожат в Севастополе немецкую авиационную бомбу. Её нашли утром 19 мая на территории Мекензиевского лесничества. Об этом рассказал губернатор города Михаил Развожаев.

"Сегодня сотрудники МЧС на полигоне в районе Кара Кобы... будут производить плановое уничтожение немецкой авиационной бомбы SС-500, которая была обнаружена утром на территории Мекензиевского лесничества. Будет громко, поэтому предупреждаю заранее", — написал он в телеграм-канале.

По словам губернатора, работы планируется завершить примерно в 18:00. Он подчеркнул, что в городе всё спокойно.