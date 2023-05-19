"Будет громко": Севастопольцев призвали не бояться сегодня звуков взрыва
Развожаев: В Севастополе подорвут найденную немецкую авиационную бомбу
Спасатели уничтожат в Севастополе немецкую авиационную бомбу. Её нашли утром 19 мая на территории Мекензиевского лесничества. Об этом рассказал губернатор города Михаил Развожаев.
"Сегодня сотрудники МЧС на полигоне в районе Кара Кобы... будут производить плановое уничтожение немецкой авиационной бомбы SС-500, которая была обнаружена утром на территории Мекензиевского лесничества. Будет громко, поэтому предупреждаю заранее", — написал он в телеграм-канале.
По словам губернатора, работы планируется завершить примерно в 18:00. Он подчеркнул, что в городе всё спокойно.
Развожаев периодически предупреждает жителей города о таких случаях. Так, недавно он писал, что громкие звуки в Севастополе связаны с тренировкой боевых расчётов Черноморского флота.
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