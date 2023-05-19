Психолог назвала ещё одну причину не бить детей, и она парадоксальная

Немало родителей, которые используют физические наказания, чтобы исправить поведение детей, но такие воспитательные меры зачастую могут привести к неожиданному эффекту — ребёнок может стать избалованным. Об этом заявила детский психолог и сооснователь детского сада "Infant School" Хамовники Наталия Дербенёва.

"Как ни парадоксально, физическое наказание делает ребёнка избалованным. Казалось бы, абсолютно противоположный от ожидаемого эффект. И это связано с тем, что у детей теряется самоконтроль. Физическое наказание может работать только для того, чтобы родитель выплеснул свои негативные эмоции и ситуативно успокоил ребёнка за то, что тот не слушается. Однако такой подход совершенно не работает в долгосрочной перспективе", — отметила она в беседе с "Газетой.ru"

По словам психолога, ребёнок осознаёт, что такое наказание может вызвать у взрослого чувство вины, соответственно, родителями можно манипулировать, чтобы извлечь выгоду.

"Закрепляется следующий механизм, при котором сначала нужно довести родителей, чтобы они тебя шлёпнули, громко закричать и сыграть на чувстве вины, чтобы получить новую игрушку в качестве извинений. И этот паттерн очень быстро въедается, а избавиться от него крайне сложно", — предупредила Дербенёва.