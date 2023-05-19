Фаната заставили снять футболку с надписью "Россия" на ЧМ по хоккею в Финляндии
Организаторы чемпионата мира – 2023 по хоккею потребовали, чтобы венгерский болельщик снял футболку с надписью "Россия". Как сообщает Ilta-Sanomat, инцидент произошёл 18 мая на мачте Венгрия – Швеция (1:7) в городе Тампере.
По словам менеджера по безопасности ЧМ Вилле Кетонена, футболка фаната внизу была белого цвета, поэтому её было трудно отличить от одежды венгерских болельщиков. После обнаружения "вражеского атрибута" мужчину попросили снять футболку, чтобы он смог продолжить смотреть матч. Тот противиться не стал и сделал то, что от него требовали охранники стадиона.
Напомним, чемпионат мира по хоккею проходит с 12 по 28 мая в Риге и Тампере. Изначально хозяином турнира был Санкт-Петербург, но Международная федерация хоккея (IIHF) лишила Россию права на проведение соревнований. Кроме того, российские и белорусские хоккеисты не участвуют в первенстве из-за санкций IIHF.
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