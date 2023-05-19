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19 мая, 14:18

Названо три причины появления акне у взрослых

Дерматолог Евдокимова: Одной из причин акне является гормональный дисбаланс

Одной из самых распространённых причин появления акне у взрослых является гормональный дисбаланс. Об этом заявила дерматолог, косметолог Светлана Евдокимова. По её словам, угревая болезнь возникает из-за нарушения работы сальных желёз.

"Повышенное или пониженное выделение кожного сала приводит к закупорке выводящих протоков и воспалению. Чаще всего это происходит на фоне гормональных изменений: у женщин — во время беременности, после аборта или при отмене гормональных контрацептивов, у мужчин — в результате наследственной предрасположенности к повышенной выработке андрогена или из-за приёма анаболических стероидов для "роста мышц", — отметила Евдокимова в беседе с "Газетой.ru".

Ещё одна причина — сбои в работе внутренних органов. Проблемы могут быть связаны с эндокринными железами и надпочечниками, репродуктивной системой и желудочно-кишечным трактом.

А ещё неправильное очищение кожи и применение агрессивных средств по уходу за ней создаёт благоприятную среду для развития болезнетворной микрофлоры. Дерматолог посоветовала обратиться к специалисту, чтобы разобраться, в чём причины и как избавиться от проблемы.

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Ряд методов лечения могут не только не помочь коже, но и навредить. Так, дерматолог Кристина Тогоева призвала не избавляться от акне с помощью мыла и гормональных средств.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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