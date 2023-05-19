Названо три причины появления акне у взрослых

Одной из самых распространённых причин появления акне у взрослых является гормональный дисбаланс. Об этом заявила дерматолог, косметолог Светлана Евдокимова. По её словам, угревая болезнь возникает из-за нарушения работы сальных желёз.

"Повышенное или пониженное выделение кожного сала приводит к закупорке выводящих протоков и воспалению. Чаще всего это происходит на фоне гормональных изменений: у женщин — во время беременности, после аборта или при отмене гормональных контрацептивов, у мужчин — в результате наследственной предрасположенности к повышенной выработке андрогена или из-за приёма анаболических стероидов для "роста мышц", — отметила Евдокимова в беседе с "Газетой.ru".

Ещё одна причина — сбои в работе внутренних органов. Проблемы могут быть связаны с эндокринными железами и надпочечниками, репродуктивной системой и желудочно-кишечным трактом.

А ещё неправильное очищение кожи и применение агрессивных средств по уходу за ней создаёт благоприятную среду для развития болезнетворной микрофлоры. Дерматолог посоветовала обратиться к специалисту, чтобы разобраться, в чём причины и как избавиться от проблемы.