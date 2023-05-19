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19 мая, 15:28

Врач предупредила, что из-за ожирения можно облысеть

Дерматолог Чахар: Ожирение приводит к гормональным нарушениям и облысению

Ожирение провоцирует гормональные нарушения, которые впоследствии сказываются на здоровье волос. В некоторых случаях человек даже может начать лысеть, предупредила индийский дерматолог и директор клиники Skin Decor Моника Чахар.

"Избыток жира на животе может привести к гормональному дисбалансу, в частности к увеличению выработки андрогенов, таких как дигидротестостерон (ДГТ). Повышенный уровень ДГТ может сжимать волосяные фолликулы, что приводит к истончению волос и их выпадению", — пояснила медик в интервью изданию Health Shots.

Вместе с тем, как подчеркнула дерматолог, у женщин с лишним весом часто наблюдается инсулинорезистентность, которая провоцирует поликистоз яичников. Данное заболевание, в частности, повышает риск облысения. Чтобы избежать проблем со здоровьем, Чахар рекомендует употреблять нежирное мясо, овощи, фрукты, а также продукты, богатые цинком, железом и витаминами А, С, Е.

Эти продукты нужно перестать есть, если не хотите лишиться волос

Эти продукты нужно перестать есть, если не хотите лишиться волос

Ранее учёные из Института физиологии растений имени К.А. Тимирязева и Химико-фармацевтического университета Санкт-Петербурга разработали экстракт, замедляющий набор веса при ожирении. Препарат сделан из растительного сырья и будет выпускаться в капсулах.

Обложка ©

Freepik / rawpixel.com

Наталья Исакова
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