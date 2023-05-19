Врач предупредила, что из-за ожирения можно облысеть

Ожирение провоцирует гормональные нарушения, которые впоследствии сказываются на здоровье волос. В некоторых случаях человек даже может начать лысеть, предупредила индийский дерматолог и директор клиники Skin Decor Моника Чахар.

"Избыток жира на животе может привести к гормональному дисбалансу, в частности к увеличению выработки андрогенов, таких как дигидротестостерон (ДГТ). Повышенный уровень ДГТ может сжимать волосяные фолликулы, что приводит к истончению волос и их выпадению", — пояснила медик в интервью изданию Health Shots.

Вместе с тем, как подчеркнула дерматолог, у женщин с лишним весом часто наблюдается инсулинорезистентность, которая провоцирует поликистоз яичников. Данное заболевание, в частности, повышает риск облысения. Чтобы избежать проблем со здоровьем, Чахар рекомендует употреблять нежирное мясо, овощи, фрукты, а также продукты, богатые цинком, железом и витаминами А, С, Е.