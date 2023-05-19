Эксперт дала советы, как избежать конфликтов в коллективе

Позитивная атмосфера в коллективе положительно влияет на эффективность сотрудников и помогает избежать конфликтов. Об этом заявила эксперт по коммуникациям, бренд-стратег Гаянэ Асадова.

"Дружный коллектив и взаимные интересы вне рабочего времени у сотрудников помогают сплотиться, лучше узнать друг друга и наладить коммуникации во время рабочего процесса. Важно быть приветливыми, относиться к коллегам с уважением, уметь слышать друг друга и поддерживать", — отметила она в беседе с "Газетой.ru".

По словам эксперта, сотрудники должны иметь возможность напрямую обратиться к руководителям. Асадова уверена, что данный подход позволяет выстроить доверительные отношения в коллективе. Начальникам она посоветовала идти навстречу подчинённым и регулярно давать им обратную связь. Кроме того, руководители должны рассказывать о делах в организации и делиться планами. Асадова считает, что если подчинённые не будут введены в курс дела, то это приведёт к распространению слухов.