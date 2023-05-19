Названа дата, когда возобновятся регулярные полёты из России на Кубу

Продажи откроются уже в ближайшее время, обещают в компании. Там отметили, что изначально планируется выполнять два полёта в неделю, но в дальнейшем, в зависимости от спроса, программа может расширяться. А ещё в "Аэрофлоте" напомнили, что первый регулярный рейс в республику был осуществлён 10 июля 1962 года на лайнере Ту-114 и с тех пор авиасообщение между странами прерывалась только два раза: во время коронавирусной пандемии и после введения ограничений со стороны недружественных стран.