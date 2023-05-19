СРЗП выступила против рассмотрения законопроекта о бродячих животных

Фракция "Справедливая Россия – За правду" в Государственной думе выступила против законопроекта, который предоставляет регионам право принимать решения о порядке обращения с безнадзорными животными и, в частности, не обязывает размещать их в приютах. Об этом рассказал первый заместитель руководителя фракции партии СРЗП Дмитрий Гусев.

Представители фракции встретились с зоозащитным сообществом и заявили, что будут добиваться снятия законопроекта с рассмотрения. Документ был внесён на рассмотрение в апреле группой депутатов во главе с Дмитрием Кобылкиным, председателем профильного комитета. 16 мая палата приняла инициативу в первом чтении. Поправки предлагается внести в закон об ответственном обращении с животными.

Согласно законопроекту, по решению высшего должностного лица субъекта РФ порядок организации мероприятий по обращению с бездомными животными может быть установлен законом субъекта РФ. В таком случае могут не применяться нормы, установленные федеральным законом. В частности, речь идёт об отлове и размещении животных в приюте. Представители фракции опасаются, что законопроект приведёт к "убийству бездомных животных".

"Сейчас мнение общества разделено по поводу этого закона. В условиях специальной военной операции, в условиях, когда сейчас, в эти минуты, в Японии принимается очередной пакет антироссийских санкций, мы таким законом разделяем общество. Что может быть большим подарком для наших врагов?" — сказал Гусев.