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Регион
Опубликовано 19 мая 2023, 18:18

СРЗП выступила против рассмотрения законопроекта о бродячих животных

Фракция "Справедливая Россия – За правду" в Государственной думе выступила против законопроекта, который предоставляет регионам право принимать решения о порядке обращения с безнадзорными животными и, в частности, не обязывает размещать их в приютах. Об этом рассказал первый заместитель руководителя фракции партии СРЗП Дмитрий Гусев.

Представители фракции встретились с зоозащитным сообществом и заявили, что будут добиваться снятия законопроекта с рассмотрения. Документ был внесён на рассмотрение в апреле группой депутатов во главе с Дмитрием Кобылкиным, председателем профильного комитета. 16 мая палата приняла инициативу в первом чтении. Поправки предлагается внести в закон об ответственном обращении с животными.

Согласно законопроекту, по решению высшего должностного лица субъекта РФ порядок организации мероприятий по обращению с бездомными животными может быть установлен законом субъекта РФ. В таком случае могут не применяться нормы, установленные федеральным законом. В частности, речь идёт об отлове и размещении животных в приюте. Представители фракции опасаются, что законопроект приведёт к "убийству бездомных животных".

"Сейчас мнение общества разделено по поводу этого закона. В условиях специальной военной операции, в условиях, когда сейчас, в эти минуты, в Японии принимается очередной пакет антироссийских санкций, мы таким законом разделяем общество. Что может быть большим подарком для наших врагов?" — сказал Гусев.

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Ранее Лайф писал о том, что в Госдуме РФ предложили ввести общественные советы по борьбе с бездомными собаками. Об этом заявил депутат Госдумы Ярослав Нилов.

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ТАСС / Сергей Фадеичев

Илья Суриков
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