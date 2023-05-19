В Санкт-Петербурге растёт претендент на звание "Российское дерево года". Речь идёт о старинном дубе на Елагином острове, который сейчас участвует в конкурсе природных, культурных, исторических и духовных наследий РФ. Дерево на Восточной поляне у Елагина дворца сохранилось чудом, заявила главный хранитель парка ЦПКиО им. С.М. Кирова Анна Голованкова.

Дуб на Елагином острове в Петербурге может стать "российским деревом года". Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

"Здесь на поляне было дубов 10 таких больших и с той стороны дворца. Но, к сожалению, в 1960-е годы заливался каток, были дорожки, газоны. Это привело к уплотнению почвы, и многие деревья выпали. Поэтому нам повезло, что это дерево пережило столько всего и дошло до наших дней", — отметила она в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".

История петербургского дуба уходит корнями в начало XVIII века. Так, в 1714 году император Пётр I подарил остров вице-канцлеру Петру Шафирову. Считается, что это именно он посадил дуб на поляне. Дерево стало звездой фильмов "Адмирал" и "Ветка сирени".

Конкуренция у дуба серьёзная. Все участники конкурса занесены в национальный реестр древних деревьев РФ и удостоены статуса "Памятник живой природы". Сейчас в перечне 700 старовозрастных деревьев. Примечательно, что каждому владельцу ростка дуба-прародителя выдаётся сертификат, а место посадки отмечают на интерактивной карте. Каждого участника специалисты обследуют и определяют точный возраст. Победитель получит не только почётный статус, но и сертификат на "бесплатное лечение". Проголосовать за лучшего кандидата можно до 1 августа.