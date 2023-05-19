ВСУ ударили по Донецку ракетой, начинённой противотанковыми минами АТ2

Вооружённые силы Украины выпустили по Донецку ракету MFOM, начинённую противотанковыми минами АТ2 германского производства. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"Она (ракета. — Прим. Лайфа) начинена рассеиваемыми противотанковыми минами АТ2. Мина имеет магнитный датчик цели, реагирует на крупные металлические объекты. Мина оснащена элементом неизвлекаемости, который подрывает её при попытке перемещения", — написал Кулемзин в телеграм-канале.

Он уточнил, что один из таких боеприпасов найден в Куйбышевском районе на территории административного посёлка Первая Площадка. Кулемзин призвал жителей города не поднимать, не трогать эти мины и даже не приближаться к ним, а сразу при обнаружении звонить в МЧС. Также мэр просит родителей не отпускать на улицу детей без сопровождения взрослых.

ВСУ в этом году уже обстреливали Донецк ракетами с противотанковыми минами АТ2 в марте и апреле.