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19 мая, 15:20

ВСУ ударили по Донецку ракетой, начинённой противотанковыми минами АТ2

<p>Противотанковые мины АТ2 германского производства в Донецке. Фото © Телеграм-канал мэра Донецка <a href="https://t.me/kulemzin_donetsk/17123" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Алексея Кулемзина</a></p>

Противотанковые мины АТ2 германского производства в Донецке. Фото © Телеграм-канал мэра Донецка Алексея Кулемзина

Вооружённые силы Украины выпустили по Донецку ракету MFOM, начинённую противотанковыми минами АТ2 германского производства. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"Она (ракета. — Прим. Лайфа) начинена рассеиваемыми противотанковыми минами АТ2. Мина имеет магнитный датчик цели, реагирует на крупные металлические объекты. Мина оснащена элементом неизвлекаемости, который подрывает её при попытке перемещения", — написал Кулемзин в телеграм-канале.

Он уточнил, что один из таких боеприпасов найден в Куйбышевском районе на территории административного посёлка Первая Площадка. Кулемзин призвал жителей города не поднимать, не трогать эти мины и даже не приближаться к ним, а сразу при обнаружении звонить в МЧС. Также мэр просит родителей не отпускать на улицу детей без сопровождения взрослых.

ВСУ в этом году уже обстреливали Донецк ракетами с противотанковыми минами АТ2 в марте и апреле.

Четыре человека погибли при обстрелах Донецка со стороны ВСУ

Четыре человека погибли при обстрелах Донецка со стороны ВСУ

А ранее сообщалось, что в Белгородской области местный житель подорвался на мине "Лепесток" во время покоса травы в овраге, мужчине оторвало правую стопу.

Александра Вишнякова
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