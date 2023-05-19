"Для чего он идёт воевать?": Украинскую блогершу возмутили говорящие на русском бойцы ВСУ

Украинская блогерша Тереза Дрозд высказала своё негодование из-за военных ВСУ, которые разговаривают на русском языке. Об этом она написала в одной из социальных сетей.

"Когда я слышу, как парень в военной форме разговаривает со мной на украинском, с кем-то по телефону на суржике, а перед остановкой кричит водителю "аткройте заднюю", "на астановке". Для чего он идет воевать? Чтобы было больше "астановок"? (Орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. Лайфа.)" — отметила она.

Через некоторое время Дрозд удалила эту публикацию и сделала другой пост, в котором раскритиковала украинские СМИ за новости о её ненависти к русскоязычным согражданам. Она завила о том, что её раздражает русский язык, в комментариях. Также блогерша добавила, что намерена обратиться к психотерапевту, чтобы справиться с гневом в адрес русскоговорящих соотечественников.