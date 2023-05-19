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19 мая, 16:20

Агент Миранчука оценил шансы футболиста вскоре выйти на поле после травмы

Агент Шпинёв: Миранчук ещё испытывает боль после перелома пальца

У полузащитника "Торино" Алексея Миранчука всё ещё есть болевые ощущения после перелома пальца. Об этом рассказал его агент Вадим Шпинёв.

"Всё будет понятно только в день игры. Будет отталкиваться от самочувствия в день матча. Пока болевые ощущения присутствуют. Больше добавить нечего", — сказал он в беседе с изданием "Спорт-Экспресс", отвечая на вопрос о самочувствии футболиста.

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Ранее Лайф писал о том, что Миранчук пропустил встречу 35-го тура серии А против "Вероны" (1:0) из-за перелома пальца. Сообщалось, что он может вернуться на поле в воскресенье.

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ТАСС / Zuma / Fabio Ferrari

Илья Суриков
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