Агент Миранчука оценил шансы футболиста вскоре выйти на поле после травмы

У полузащитника "Торино" Алексея Миранчука всё ещё есть болевые ощущения после перелома пальца. Об этом рассказал его агент Вадим Шпинёв.

"Всё будет понятно только в день игры. Будет отталкиваться от самочувствия в день матча. Пока болевые ощущения присутствуют. Больше добавить нечего", — сказал он в беседе с изданием "Спорт-Экспресс", отвечая на вопрос о самочувствии футболиста.