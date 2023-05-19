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Регион
Опубликовано 19 мая 2023, 17:08
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Военкор Сладков напомнил задачи военной спецоперации

Сладков: Запад продолжает милитаризировать Украину, поэтому СВО и продолжается

Страны Запада продолжают активно вооружать Украину, поэтому СВО и продолжается. Об этом в новом выпуске шоу "Дайте сказать" заявил известный военкор и писатель Александр Сладков.

Сладков заявил, что СВО продолжится до тех пор, пока Украина не будет денационализована и демилитаризована. Видео © VK / "Дайте сказать"

Он напомнил о представленных Киеву Британией крылатых ракетах Storm Shadow, которыми бойцы ВСУ уже наносят удары по Луганску. Этим опасным оружием, как считает Сладков, украинцы хотели по-настоящему насторожить наши войска. Впрочем, возможно, это у них получилось, ВС РФ чётко понимают необходимость бороться со Storm Shadow и другими новыми западными вооружениями, так как те представляют угрозу для регионов нашей страны.

"Они придут сюда, если мы позволим, они будут здесь, в этой студии. Всё, начало положено. Они сказали: "Москаляку на гиляку" <...> Наша задача — создать все условия для прекращения войны. Она будет прекращена в двух случаях — денационализация и демилитаризация", — отметил военкор.

Сладков не сомневается, что Запад и дальше будет активно поставлять Киеву вооружения, но "у нас запас гораздо мощнее". Полную версию этого выпуска "Дайте сказать!" смотрите по ссылке.

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Ранее Песков заявил, что Россия изрядно потрепала военную машину Украины в ходе СВО. Как пояснил представитель Кремля, изначально РФ ставила перед собой цель обеспечить безопасность людей, проживающих в Донбассе, достичь её удалось лишь отчасти.

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VK / "Дайте сказать"

Наталья Исакова
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