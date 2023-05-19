Военкор Сладков напомнил задачи военной спецоперации
Сладков: Запад продолжает милитаризировать Украину, поэтому СВО и продолжается
Страны Запада продолжают активно вооружать Украину, поэтому СВО и продолжается. Об этом в новом выпуске шоу "Дайте сказать" заявил известный военкор и писатель Александр Сладков.
Сладков заявил, что СВО продолжится до тех пор, пока Украина не будет денационализована и демилитаризована. Видео © VK / "Дайте сказать"
Он напомнил о представленных Киеву Британией крылатых ракетах Storm Shadow, которыми бойцы ВСУ уже наносят удары по Луганску. Этим опасным оружием, как считает Сладков, украинцы хотели по-настоящему насторожить наши войска. Впрочем, возможно, это у них получилось, ВС РФ чётко понимают необходимость бороться со Storm Shadow и другими новыми западными вооружениями, так как те представляют угрозу для регионов нашей страны.
"Они придут сюда, если мы позволим, они будут здесь, в этой студии. Всё, начало положено. Они сказали: "Москаляку на гиляку" <...> Наша задача — создать все условия для прекращения войны. Она будет прекращена в двух случаях — денационализация и демилитаризация", — отметил военкор.
Сладков не сомневается, что Запад и дальше будет активно поставлять Киеву вооружения, но "у нас запас гораздо мощнее". Полную версию этого выпуска "Дайте сказать!" смотрите по ссылке.
Ранее Песков заявил, что Россия изрядно потрепала военную машину Украины в ходе СВО. Как пояснил представитель Кремля, изначально РФ ставила перед собой цель обеспечить безопасность людей, проживающих в Донбассе, достичь её удалось лишь отчасти.
VK / "Дайте сказать"