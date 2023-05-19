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19 мая, 16:51

Лавров заявил, что ислам в России переживает беспрецедентный подъём и ренессанс

В России ислам переживает ренессанс и беспрецедентный подъём. Эта религия гармонично сосуществует с другими. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он напомнил, что российские мусульмане плечом к плечу с другими соотечественниками защищали и защищают безопасность страны.

"Мы едины в отстаивании духовно-нравственных ценностей, неприятия исламофобии, христианофобии и любых других форм религиозной нетерпимости", — сказал Лавров в интервью для документального фильма "Путь в исламский мир".

Лавров заявил о сближении позиций Еревана и Баку по мирному договору

Лавров заявил о сближении позиций Еревана и Баку по мирному договору

Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что высокие боевые награды за участие в специальной военной операции получили представители более ста народов, населяющих РФ.

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kremlin.ru

Илья Суриков
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