Лавров заявил, что ислам в России переживает беспрецедентный подъём и ренессанс

В России ислам переживает ренессанс и беспрецедентный подъём. Эта религия гармонично сосуществует с другими. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он напомнил, что российские мусульмане плечом к плечу с другими соотечественниками защищали и защищают безопасность страны.

"Мы едины в отстаивании духовно-нравственных ценностей, неприятия исламофобии, христианофобии и любых других форм религиозной нетерпимости", — сказал Лавров в интервью для документального фильма "Путь в исламский мир".