На прилавках в России нашли вино производителя, который финансирует ВСУ
Mash: Вино Winiveria от спонсора ВСУ потребовали убрать с полок магазинов РФ
Грузинское вино Winiveria требуют убрать с прилавков российских магазинов. Как сообщает телеграм-канал Mash, саратовский общественник Евгений Малявко заметил новинку, решил узнать, кто владелец, и понял, что часть прибыли с продажи в РФ он отправляет Вооружённым силам Украины.
Министр обороны Украины Алексей Резников с бутылкой вина от Winiveria. Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / George Piradashvili
В публикациях на страницах главных лиц компании в соцсетях было много сочувствия украинской армии. В частности, у одного из них — Георгия Пирадашвили — нашлись фотки министра обороны Украины Алексея Резникова с бутылкой Winiveria. Теперь общественники намерены обратиться в правоохранительные органы.
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Ранее Лайф рассказывал, что за госизмену в виде оказания финансовой помощи ВСУ задержали москвичку. Как сообщили в ЦОС ФСБ России, она пыталась покинуть страну.
ТАСС / Дмитрий Феоктистов