На прилавках в России нашли вино производителя, который финансирует ВСУ

Грузинское вино Winiveria требуют убрать с прилавков российских магазинов. Как сообщает телеграм-канал Mash, саратовский общественник Евгений Малявко заметил новинку, решил узнать, кто владелец, и понял, что часть прибыли с продажи в РФ он отправляет Вооружённым силам Украины.

В публикациях на страницах главных лиц компании в соцсетях было много сочувствия украинской армии. В частности, у одного из них — Георгия Пирадашвили — нашлись фотки министра обороны Украины Алексея Резникова с бутылкой Winiveria. Теперь общественники намерены обратиться в правоохранительные органы.