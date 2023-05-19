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19 мая, 17:50

На прилавках в России нашли вино производителя, который финансирует ВСУ

Mash: Вино Winiveria от спонсора ВСУ потребовали убрать с полок магазинов РФ

Грузинское вино Winiveria требуют убрать с прилавков российских магазинов. Как сообщает телеграм-канал Mash, саратовский общественник Евгений Малявко заметил новинку, решил узнать, кто владелец, и понял, что часть прибыли с продажи в РФ он отправляет Вооружённым силам Украины.

Министр обороны Украины Алексей Резников с бутылкой вина от Winiveria. Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / George Piradashvili

Министр обороны Украины Алексей Резников с бутылкой вина от Winiveria. Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / George Piradashvili

В публикациях на страницах главных лиц компании в соцсетях было много сочувствия украинской армии. В частности, у одного из них — Георгия Пирадашвили — нашлись фотки министра обороны Украины Алексея Резникова с бутылкой Winiveria. Теперь общественники намерены обратиться в правоохранительные органы.

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Ранее Лайф рассказывал, что за госизмену в виде оказания финансовой помощи ВСУ задержали москвичку. Как сообщили в ЦОС ФСБ России, она пыталась покинуть страну.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Никита Осипов
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