"Балтика" досрочно вышла в Российскую премьер-лигу впервые с 1998 года

Матч между владикавказским футбольным клубом "Алания" и тольяттинским "Акроном" в рамках 32-го тура Первой лиги закончился вничью, что позволило калининградскому ФК "Балтика" досрочно выйти в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Отметим, что встреча завершилась со счётом 0:0 и состоялась в Жигулёвске, а для "Балтики" такая возможность появилась впервые с 1998 года.

Тем временем "Алания" с 56 очками находится на третьей строчке в турнирной таблице, а "Балтика" с 64 баллами — на первом. Причём владикавказская команда не сможет догнать лидера в оставшихся двух турах. "Балтика", которой нужно провести ещё три игры, уже не опустится ниже второго места. Отметим, что прямые путёвки в РПЛ смогут получить две лучшие команды.