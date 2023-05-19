СМИ узнали о подготовке ВСУ к форсированию Днепра

Киев активно тренирует подразделения ВСУ для форсирования Днепра, сообщает американская газета Washington Post. По данным издания, манёвры проходят дважды в неделю с использованием катеров и понтонных мостов.

"Украинцы также тайно проверяют свою способность форсировать Днепр и тренируют подразделения для возможной высадки на берег реки", — говорится в материале.

В статье также приводится заявление украинского генерала Михаила Драпатого о том, что спецназовцы ВСУ предпринимают попытки перехода на левый берег реки для проведения диверсионных рейдов, однако высадки пресекаются российскими войсками. Кроме того, издание отмечает, что украинские военные начали строить баржи для перевозки тяжёлого вооружения.

"Вас сразу же убьют, если вы попытаетесь переплыть [реку]... Какие-то 20–30 человек могут тихо взять кусок территории в 100 метров, но затем артиллерия их похоронит за 15 минут", — признал украинский полковник Роман Костенко.