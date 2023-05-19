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19 мая, 18:42

Канада отметила санкциями заслуги ОНФ и Студенческого корпуса спасателей

ОНФ и Всероссийский студенческий корпус спасателей попали под санкции Канады

Канада ввела санкции против Общероссийского народного фронта (ОНФ) и Всероссийского студенческого корпуса спасателей. По всей видимости, это и есть высокое признание эффективности работы организаций. Кроме того, под рестрикции подпали Минобрнауки России, Генпрокуратура и несколько юридических и физических лиц, связанных с РФ.

В частности, ограничения коснулись губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва, главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова, главы Росатома Алексея Лихачёва, российского предпринимателя и акционера группы компаний "Абрау-Дюрсо" Бориса Титова, уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

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В свою очередь, 19 мая США ввели санкции против Службы внешней разведки. Американский Минфин также включил в санкционный список Москалькову, Кравцова и ещё 44 физлица, связанных с Россией.

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Unsplash

Наталья Исакова
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