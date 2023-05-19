Канада отметила санкциями заслуги ОНФ и Студенческого корпуса спасателей

Канада ввела санкции против Общероссийского народного фронта (ОНФ) и Всероссийского студенческого корпуса спасателей. По всей видимости, это и есть высокое признание эффективности работы организаций. Кроме того, под рестрикции подпали Минобрнауки России, Генпрокуратура и несколько юридических и физических лиц, связанных с РФ.