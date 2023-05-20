Санду вновь обвинила Россию в попытке свергнуть молдавское правительство
Санду: Весной Россия пыталась свергнуть Правительство Молдавии
Весной этого года Россия пыталась свергнуть проевропейское правительство в Молдавии, убеждена президент страны Майя Санду. Она предположила, что Москва намеревалась привести к власти пророссийские силы.
По словам Санду, этот план провалился, так как молдавское правительство владело достаточной информацией об этом. Санду предположила, что будет предпринята ещё одна подобная попытка.
"Будут предприняты новые попытки, так как планы Кремля очевидны: это смена правительства в Кишинёве на пророссийское и использование Республики Молдова против Украины в этой войне", — заявила Санду в эфире телеканала "Молдова 1".
Санду уже давно придерживается подобной риторики. Так, в марте она в очередной раз обвинила молдавские оппозиционные партии в связи с Россией. По её мнению, политсилы действуют по указанию Кремля с целью дестабилизировать обстановку в стране.
Телеканал "Молдова-1"