Санду вновь обвинила Россию в попытке свергнуть молдавское правительство

Весной этого года Россия пыталась свергнуть проевропейское правительство в Молдавии, убеждена президент страны Майя Санду. Она предположила, что Москва намеревалась привести к власти пророссийские силы.

По словам Санду, этот план провалился, так как молдавское правительство владело достаточной информацией об этом. Санду предположила, что будет предпринята ещё одна подобная попытка.

"Будут предприняты новые попытки, так как планы Кремля очевидны: это смена правительства в Кишинёве на пророссийское и использование Республики Молдова против Украины в этой войне", — заявила Санду в эфире телеканала "Молдова 1".