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19 мая, 21:47

Instagram может запустить аналог Twitter

Bloomberg: Instagram может запустить аналог Twitter в июне

Разработчики платформы Instagram* хотят запустить текстовое приложение, которое по функционалу будет похоже на Twitter. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, оно будет доступно уже в июне этого года.

В данный момент новое приложение тестируется разработчиками. Ожидается, что оно не будет частью Instagram, однако аккаунты можно будет связать.

Россиянам напомнили, чем чревата покупка "галочки" в Instagram

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Ранее стало известно, что пользователи мессенджера WhatsApp в ближайшие недели получат возможность добавлять подписи к пересылаемым сообщениям, а также создавать стикеры с использованием объектов из Apple Photos.

* Заблокирован в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией.

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Unsplash

Оксана Попова
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