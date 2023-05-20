Instagram может запустить аналог Twitter

Разработчики платформы Instagram* хотят запустить текстовое приложение, которое по функционалу будет похоже на Twitter. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, оно будет доступно уже в июне этого года.

В данный момент новое приложение тестируется разработчиками. Ожидается, что оно не будет частью Instagram, однако аккаунты можно будет связать.

Ранее стало известно, что пользователи мессенджера WhatsApp в ближайшие недели получат возможность добавлять подписи к пересылаемым сообщениям, а также создавать стикеры с использованием объектов из Apple Photos.