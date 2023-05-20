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20 мая, 00:38

Ленинградский зоопарк похвастался пополнением в семействе кошачьих лемуров

В Ленинградском зоопарке у кошачьих лемуров родились двое детёнышей

В Ленинградском зоопарке случилось пополнение: у самца кошачьих лемуров Алфея и самок Нимфы и Атреи родились два детёныша. Информация об этом появилась в телеграм-канале учреждения.

В Ленинградском зоопарке родились детёныши лемура. Видео © t.me / Ленинградский зоопарк

Детёныш Нимфы родился 17 апреля, а Атреи — 20 марта. Какого пола зверьки, пока не известно. Они уже подросли и осваивают территорию вольера, лазают по веткам, но далеко от мам не отходят. Ведут себя активно. Новорождённых уже прикармливают "взрослой" едой.

"Лемуры — социальные животные, и все члены семейства очень дружелюбно отнеслись к пополнению. Алфей, Нимфа и Атрея стараются уделять крошкам как можно больше внимания, а другие члены группы помогают ухаживать за детёнышами и с удовольствием играют с ними", — пишет пресс-служба зоопарка, приглашая посетителей посмотреть на зверят вживую.

В Международный женский день Ленинградский зоопарк рассказал о местных мамах

В Международный женский день Ленинградский зоопарк рассказал о местных мамах

Ранее Ленинградский зоопарк показал одного из четырёх тигрят из Донбасса, которых выкормила собака. Полосатый хищник родился в Мариуполе ещё девять месяцев назад. Тогда мама-тигрица отказалась от новорождённых, и их отдали местной овчарке, которая приняла их как родных.

Обложка ©

t.me / Ленинградский зоопарк

Анатолий Симоненко
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