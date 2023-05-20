Стала известна причина приглашения Зеленского на саммит ЛАГ

Президент Украины Владимир Зеленский был приглашён на саммит Лиги арабских государств, чтобы выразить позицию по украинскому конфликту. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на главу МИД Саудовской Аравии Фейсала бен Фархана Аль Сауда.

"Аль-Фархан подчеркнул стремление арабских стран к "позитивному нейтралитету" по отношению к российско-украинскому кризису, добавив, что выхода из этого кризиса, кроме как через диалог, нет", — сказано в материале.