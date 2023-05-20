Стала известна причина приглашения Зеленского на саммит ЛАГ
МИД Саудовской Аравии: Зеленский на саммите ЛАГ выразил позицию Киева о конфликте с РФ
Президент Украины Владимир Зеленский был приглашён на саммит Лиги арабских государств, чтобы выразить позицию по украинскому конфликту. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на главу МИД Саудовской Аравии Фейсала бен Фархана Аль Сауда.
"Аль-Фархан подчеркнул стремление арабских стран к "позитивному нейтралитету" по отношению к российско-украинскому кризису, добавив, что выхода из этого кризиса, кроме как через диалог, нет", — сказано в материале.
Ранее Лайф стало известно, что Саудовская Аравия готова продолжать свои посреднические усилия в разрешении конфликта между Россией и Украиной. Наследный принц и премьер-министр государства Мухаммед бен Салман Аль Сауд заявил об этом на открытии саммита Лиги арабских государств в городе Джидде.
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