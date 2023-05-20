Канцлер Германии Олаф Шольц совершил самую большую ошибку, позволив себе насмешку над геноцидом жителей Донбасса, допущенную в 2022 году во время Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала в беседе с автором проекта Anti-Spiegel Томасом Рёпером.

Захарова подчеркнула, что любой человек свободен в своих взглядах и отношениях к жизни, но смеяться над горем людей непозволительно.

"Нельзя смеяться над горем людей, которые теряют своих близких из года в год, смеяться над людьми, которые умоляли, в том числе Запад, помочь им разрешить эту сложнейшую ситуацию, которая была инспирирована Западом", — заявила Захарова.

По её словам, Шольц войдёт в историю Германии и всего мира как человек, позволивший себе насмешки над человеческим горем. Захарова также высказалась о том, что должны сделать западные страны, чтобы вернуть доверие России. По её мнению, им необходимо перестать раздувать кризис на Украине, а Запад должен доказать собственную кредитоспособность как в политическом, так и правовом смысле слова. Ему нужно реабилитироваться перед мировым сообществом за враньё и подлоги за весь период новейшей истории, включая украинские события.