Захарова осудила Шольца за насмешку над гибелью людей в Донбассе
Захарова: Самая большая ошибка Шольца — насмешка над геноцидом жителей Донбасса
Канцлер Германии Олаф Шольц совершил самую большую ошибку, позволив себе насмешку над геноцидом жителей Донбасса, допущенную в 2022 году во время Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала в беседе с автором проекта Anti-Spiegel Томасом Рёпером.
Захарова подчеркнула, что любой человек свободен в своих взглядах и отношениях к жизни, но смеяться над горем людей непозволительно.
"Нельзя смеяться над горем людей, которые теряют своих близких из года в год, смеяться над людьми, которые умоляли, в том числе Запад, помочь им разрешить эту сложнейшую ситуацию, которая была инспирирована Западом", — заявила Захарова.
По её словам, Шольц войдёт в историю Германии и всего мира как человек, позволивший себе насмешки над человеческим горем. Захарова также высказалась о том, что должны сделать западные страны, чтобы вернуть доверие России. По её мнению, им необходимо перестать раздувать кризис на Украине, а Запад должен доказать собственную кредитоспособность как в политическом, так и правовом смысле слова. Ему нужно реабилитироваться перед мировым сообществом за враньё и подлоги за весь период новейшей истории, включая украинские события.
Напомним, в феврале прошлого года канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что полностью не согласен с президентом России Владимиром Путиным в том, что Киев сегодня проводит политику геноцида в Донбассе. Он добавил, что ведёт с Путиным "историческую дискуссию" о том, что такое геноцид.
Агентство "Москва" / Новосильцев Артур