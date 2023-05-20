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20 мая, 00:31

Сервис 2ГИС стал недоступен в Google Play

Из Google Play исчез картографический сервис 2ГИС

Картографический сервис 2ГИС стал недоступен в онлайн-магазине приложений для смартфонов Google Play. В пресс-службе компании заявили, что ранее установленные приложения продолжат работу.

"Ранее установленные приложения 2ГИС продолжают работать, данные будут обновляться ежедневно. Также можно скачивать любые города", — рассказали в компании.

В пресс-службе также сообщили, что скачать приложение можно с сайта 2ГИС, а также в других магазинах, таких как Huawei App Gallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi Getapp, NashStore, RuMarket, RuStore.

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Ранее Лайф писал, что в iOS 17 изменится дизайн приложений "Кошелёк" и "Здоровье", а также меню выбора обоев. В "Кошельке" будет поиск и рубрикатор. Карты можно будет разделить на категории, среди которых "Деньги" и "Электронные ключи". А в "Здоровье" уменьшатся плитки с показателями, что позволит пользователям увидеть больше информации без дополнительных прокручиваний вниз.

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Freepik

Анатолий Симоненко
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