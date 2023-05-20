Сервис 2ГИС стал недоступен в Google Play

В пресс-службе также сообщили, что скачать приложение можно с сайта 2ГИС, а также в других магазинах, таких как Huawei App Gallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi Getapp, NashStore, RuMarket, RuStore.

Ранее Лайф писал, что в iOS 17 изменится дизайн приложений "Кошелёк" и "Здоровье", а также меню выбора обоев. В "Кошельке" будет поиск и рубрикатор. Карты можно будет разделить на категории, среди которых "Деньги" и "Электронные ключи". А в "Здоровье" уменьшатся плитки с показателями, что позволит пользователям увидеть больше информации без дополнительных прокручиваний вниз.