США обязали американцев отчитаться о наличии активов ЦБ РФ и Минфина

США обязали сограждан сообщать о наличии активов Центробанка России, Минфина РФ, а также Фонда национального благосостояния России. Такое поручение озвучил американский Минфин, информирует управление по контролю за иностранными активами.

"Это согласуется с аналогичной мерой, недавно принятой Европейским Союзом, и реализует сегодняшнее обязательство лидеров G7 предпринять шаги для полного отображения суверенных активов России", — говорится в сообщении.