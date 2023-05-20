Регион

Уведомления отключены

20 мая, 01:34

США обязали американцев отчитаться о наличии активов ЦБ РФ и Минфина

США обязали сограждан сообщать о владении собственностью с долей Минфина и ЦБ РФ

США обязали сограждан сообщать о наличии активов Центробанка России, Минфина РФ, а также Фонда национального благосостояния России. Такое поручение озвучил американский Минфин, информирует управление по контролю за иностранными активами.

"Это согласуется с аналогичной мерой, недавно принятой Европейским Союзом, и реализует сегодняшнее обязательство лидеров G7 предпринять шаги для полного отображения суверенных активов России", — говорится в сообщении.

Швейцария назвала сумму хранящихся в стране активов Банка России

Швейцария назвала сумму хранящихся в стране активов Банка России

Как писал ранее Лайф, что российские инвесторы вернули активы на три триллиона рублей. Способствовала этому в том числе принудительная конвертация депозитарных расписок.

Обложка ©

Wikipedia / Joebengo

Арина Родионова
  • Новости
  • США
  • Мировая экономика
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров