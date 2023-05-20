США обязали американцев отчитаться о наличии активов ЦБ РФ и Минфина
США обязали сограждан сообщать о владении собственностью с долей Минфина и ЦБ РФ
США обязали сограждан сообщать о наличии активов Центробанка России, Минфина РФ, а также Фонда национального благосостояния России. Такое поручение озвучил американский Минфин, информирует управление по контролю за иностранными активами.
"Это согласуется с аналогичной мерой, недавно принятой Европейским Союзом, и реализует сегодняшнее обязательство лидеров G7 предпринять шаги для полного отображения суверенных активов России", — говорится в сообщении.
Как писал ранее Лайф, что российские инвесторы вернули активы на три триллиона рублей. Способствовала этому в том числе принудительная конвертация депозитарных расписок.
Wikipedia / Joebengo