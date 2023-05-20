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20 мая, 03:41

Россияне вошли в мировой топ-20 по расходам на зарубежные поездки

АТОР: Россияне вошли в мировой топ-20 по расходам на зарубежные поездки

Составлен рейтинг самых посещаемых в 2022 году стран мира. Россия хоть и не вошла в этот перечень, однако россияне были включены в мировой топ-20 по расходам на зарубежные поездки. Об этом сообщает АТОР, ссылаясь на Всемирную туристическую организацию (UNWTO).

Россияне, указывает агентство, по совокупным расходам на международные поездки обошли туристов из Швейцарии, Саудовской Аравии, Сингапура и многих других стран. Больше всех потратили американцы — 114 млрд долларов.

В топ-10 вошли китайские путешественники — 114,8 млрд долларов, немцы — 89,4 млрд долларов, французы — 47,7 млрд долларов, а также британцы, итальянцы, индийцы, канадцы, испанцы и граждане ОАЭ. Граждане России потратили в международных путешествиях 20,3 млрд долларов и расположились на 11-й строчке мирового рейтинга.

Самой посещаемой страной в мире четвёртый год подряд становится Франция, за ней идут Испания, США и Италия (пятое место). Относительно 2019 года в мировом рейтинге въездного туризма поднялась Турция (с шестого на четвёртое место).

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Ранее Лайф писал, что назван топ-5 самых популярных у россиян летних курортов. Так, покупки туров в Турцию упали на 40%, хотя в этом сезоне прошлогодние показатели подскочили на 25%.

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Freepik

Арина Родионова
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