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20 мая, 03:47

Запад осознал грядущий крах ВСУ и начал готовиться к переговорам по Украине, пишут СМИ

GT: Запад готовится к переговорам по Украине, осознавая невозможность победы ВСУ

Осознавая грядущий крах ВСУ на поле боя, западные страны готовятся к переговорному процессу по украинскому конфликту. Об этом сообщает китайская газета Global Times. По информации издания, из-за недовольства населения разных стран тратой бюджетов на помощь Украине лидеры ЕС надеются на скорое завершение конфликта.

"Это война на истощение, которая в конечном итоге закончится за столом переговоров. Поэтому Запад фактически готовится к будущим переговорам, организуя украинское военное наступление", — пишет издание.

Такая тенденция даёт "смутный сигнал о том, что вместо бесконечной эскалации военного конфликта каждый хочет создать условия для того, чтобы его остановить", уверены авторы статьи.

Фон дер Ляйен выступила против равноправных переговоров России и Украины

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Ранее Лайф писал, что "семёрка" в Хиросиме отвергла любой "переговорный подход" по Украине. Так, делегаты поддержали линию Белого дома, скоординированную с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Обложка ©

Flickr / ВСУ

Арина Родионова
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