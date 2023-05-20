Запад осознал грядущий крах ВСУ и начал готовиться к переговорам по Украине, пишут СМИ

Осознавая грядущий крах ВСУ на поле боя, западные страны готовятся к переговорному процессу по украинскому конфликту. Об этом сообщает китайская газета Global Times. По информации издания, из-за недовольства населения разных стран тратой бюджетов на помощь Украине лидеры ЕС надеются на скорое завершение конфликта.

"Это война на истощение, которая в конечном итоге закончится за столом переговоров. Поэтому Запад фактически готовится к будущим переговорам, организуя украинское военное наступление", — пишет издание.

Такая тенденция даёт "смутный сигнал о том, что вместо бесконечной эскалации военного конфликта каждый хочет создать условия для того, чтобы его остановить", уверены авторы статьи.