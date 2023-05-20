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20 мая, 04:38

Жителям Центральной России напророчили возвращение "июльской жары"

Вильфанд: Центральную Россию ожидает возвращение июльской жары

В Центральную Россию уже во второй части будущей недели вернётся июльская жара, пообещал в беседе с РИА "Новости" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он рассказал, что с 80-процентной вероятностью с четверга, 25 мая, ночью воздух прогреется до +10-15 градусов, а днём — до +23-28 градусов. По словам Вильфанда, россиян ожидает солнечная погода, переменная облачность и местами небольшой дождь, который будет восприниматься "как радость".

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Ранее врач – дерматолог-трихолог Ольга Саперова сообщила, что при возникновении на коже раздражений, которые вызывает пот, следует отдать предпочтение одежде из неплотных материалов, потому что она хорошо дышит.

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Freepik

Анатолий Симоненко
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