Жителям Центральной России напророчили возвращение "июльской жары"

В Центральную Россию уже во второй части будущей недели вернётся июльская жара, пообещал в беседе с РИА "Новости" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он рассказал, что с 80-процентной вероятностью с четверга, 25 мая, ночью воздух прогреется до +10-15 градусов, а днём — до +23-28 градусов. По словам Вильфанда, россиян ожидает солнечная погода, переменная облачность и местами небольшой дождь, который будет восприниматься "как радость".