В Белгородской области мужчина лишился ноги в результате подрыва на мине

В Белгородской области местный житель наступил на мину, когда шёл на рыбалку. Мужчина потерял ногу, сообщил на своей странице во "ВКонтакте" губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Краснояружском районе человек наступил на мину и потерял ногу. Много раз говорили о том, что необходимо соблюдать в приграничных, прифронтовых районах крайнюю осторожность", — подчеркнул глава области.

Как уточняется, мужчина пошёл ночью на рыбалку в 300 метрах от границы. Сейчас житель Белгородской области находится в больнице, ему оказывается вся необходимая помощь. Гладков вновь призвал граждан быть осторожными.