В России важный экономический показатель приблизился к рекорду 2013 года

Объём внутреннего валового продукта (ВВП) на душу населения в России по итогам прошлого года составил 15,44 тысячи долларов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Международного валютного фонда.

ВВП на душу населения увеличился за 2022 год на 22,3%, или 2,82 тысячи долларов. Такой уровень стал максимальным с 2013 года, когда показатель составлял рекордные 15,93 тысячи долларов. Аналитики исследовали сто стран. Из них в 74 государствах ВВП на душу населения в 2022-м увеличивался. Особенно показатель вырос в Гайане и достиг 89,1%, Армении (40,6%), Грузии (33,4%), Кувейте (32,7%), а также на Сейшельских Островах, где составил 31%.