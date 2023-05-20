В Британии предупредили Киев о "серьёзных проблемах" из-за новых навыков военных России

Российские войска создают серьёзные проблемы для Украины. Они адаптируются в ходе боёв и совершенствуются, подчеркнули авторы доклада Королевского объединённого института оборонных исследования Великобритании (RUSI).

"Вооружённые силы России представляют собой серьёзную проблему для украинских военных в [сфере] обороны", — говорится в публикации.

По словам авторов, разведывательно-ударный комплекс артиллерии РФ совершенствуется, войска всё лучше ведут огонь с нескольких позиций. Отмечены заслуги и российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые, по подсчётам британских эксперов, уничтожают примерно десять тысяч украинских беспилотников в месяц. Также повысили свою эффективность российские средства ПВО.

"Русская инженерия оказалась одним из самых сильных родов войск России. Русские инженеры возводят сложные заграждения и полевые укрепления по всему фронту", — подчеркнули специалисты.

Речь в том числе идёт о железобетонных траншеях, командных бункерах, проволочных заграждения и противотанковых рвах, а сложные минные поля российских войск представляют серьёзную проблему для наступательных операций противника. По словам экспертов, анализ адаптации ВС РФ к новым условиям подтверждает их способность к совершенствованию и развитию ключевых систем.