"Большая семёрка" попросила Китай надавить на Россию
G7 призвала Китай надавить на Россию, чтобы она вывела войска с Украины
Страны "Большой семёрки" (G7) призвали Китай оказать давление на Россию, чтобы она завершила специальную военную операцию. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров G7, принятом за день до окончания саммита в японской Хиросиме.
"Мы призываем Китай оказать давление на Россию, чтобы она прекратила свою военную агрессию и немедленно, полностью и безоговорочно вывела свои войска с Украины", — заявили в G7.
На фоне этого G7 заявила о готовности строить с Китаем конструктивные и стабильные отношения, которые бы соответствовали национальным интересам государств "семёрки".
"Мы действуем в наших национальных интересах. Необходимо сотрудничать с Китаем, учитывая его роль в международном сообществе и размер его экономики", — отметили в "Большой семёрке".
Напомним, ранее СМИ узнали, что представители Японии и ЕС выступили против предложения США о полном запрете экспорта в Россию для стран G7.
ТАСС / AP / Kenny Holston