"Большая семёрка" попросила Китай надавить на Россию

Страны "Большой семёрки" (G7) призвали Китай оказать давление на Россию, чтобы она завершила специальную военную операцию. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров G7, принятом за день до окончания саммита в японской Хиросиме.

"Мы призываем Китай оказать давление на Россию, чтобы она прекратила свою военную агрессию и немедленно, полностью и безоговорочно вывела свои войска с Украины", — заявили в G7.

На фоне этого G7 заявила о готовности строить с Китаем конструктивные и стабильные отношения, которые бы соответствовали национальным интересам государств "семёрки".

"Мы действуем в наших национальных интересах. Необходимо сотрудничать с Китаем, учитывая его роль в международном сообществе и размер его экономики", — отметили в "Большой семёрке".