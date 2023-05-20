Регион

Уведомления отключены

20 мая, 07:50

"Большая семёрка" попросила Китай надавить на Россию

G7 призвала Китай надавить на Россию, чтобы она вывела войска с Украины

Страны "Большой семёрки" (G7) призвали Китай оказать давление на Россию, чтобы она завершила специальную военную операцию. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров G7, принятом за день до окончания саммита в японской Хиросиме.

"Мы призываем Китай оказать давление на Россию, чтобы она прекратила свою военную агрессию и немедленно, полностью и безоговорочно вывела свои войска с Украины", заявили в G7.

На фоне этого G7 заявила о готовности строить с Китаем конструктивные и стабильные отношения, которые бы соответствовали национальным интересам государств "семёрки".

"Мы действуем в наших национальных интересах. Необходимо сотрудничать с Китаем, учитывая его роль в международном сообществе и размер его экономики", отметили в "Большой семёрке".

Что ждать России от саммита G7 в Хиросиме 19–21 мая

Что ждать России от саммита G7 в Хиросиме 19–21 мая

Напомним, ранее СМИ узнали, что представители Японии и ЕС выступили против предложения США о полном запрете экспорта в Россию для стран G7.

Обложка ©

ТАСС / AP / Kenny Holston

Андрей Григорьев
  • Новости
  • g7
  • Китай
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров