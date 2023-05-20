"Жизнь пронеслась перед глазами": Учёные приоткрыли завесу тайны смерти

Учёные зафиксировали всплеск гиперактивности гамма-волн головного мозга в последние минуты жизни человека. Это частично может доказывать правдивость мифа о том, что перед смертью "вся жизнь мелькает перед глазами". Результаты исследования опубликованы на портале PNAS.

Считается, что после остановки сердца мозг тоже становится низкоактивным, однако это не так. Первые исследования по этой теме проводили на мышах. Внезапное прекращение сердечной деятельности или удушье стимулировали высокий уровень гамма-активности мозга.

В отделении нейроинтенсивной терапии клиники Мичиганского университета специалисты изучили нейронную активность мозга у умирающих пациентов до и после прекращения работы ИВЛ. Эти люди были в коме, и с согласия родственников их отключили от аппаратов жизнеобеспечения.

Оказалось, что у отдельных пациентов при прекращении вентиляционной поддержки начинается глобальный всплеск гамма-активности нейронов. Подобный эффект отмечается и у здоровых людей — во время сновидений или при галлюцинациях.

"Важно отметить, что у пациентов были замечены всплески функциональной активности в нескольких частотных диапазонах в задней кортикальной "горячей зоне", области, которая, как предполагается, является критической для обработки сознания", — указали авторы исследования.

Это даёт понять, что во время смерти у человека возможна значительная активность головного мозга. При этом до сих пор неясно, что видит и чувствует умирающий.