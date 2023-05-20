Со спутника сняли китайский сверхзвуковой разведывательный беспилотник

На американский спутниковый снимок попал китайский сверхзвуковой разведывательный беспилотник WZ-8. Об этом сообщает издание Defense News со ссылкой на кадр компании Planet Labs.

Китайский сверхзвуковой разведывательный беспилотник WZ-8. Фото © Planet Labs

Указывается, что снимок свидетельствует о модернизации авиабазы Луань в провинции Аньхой, расположенной на востоке Китая. Так, улучшено покрытие взлётно-посадочной полосы, длина которой составляет 3,2 тысячи метров, расширены рулёжные дорожки, а ещё продолжается строительство ангаров, вмещающих 20 летательных аппаратов размером с бомбардировщик.

Носителем WZ-8 выступает бомбардировщик H-6M. Беспилотник прикрепляется к точке подвеса на нижней стороне фюзеляжа самолёта. Этот дрон способен развивать скорость в три Маха (около 3700 километров в час) и может выполнять разведывательные полёты над Тайванем и Южной Кореей.