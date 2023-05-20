Слуцкий похвастался хорошим заработком и без тренерства
Слуцкий заявил, что стал больше зарабатывать после приостановки карьеры тренера
После приостановки карьеры уровень доходов российского тренера Леонида Слуцкого стал выше, поскольку он начал монетизировать свою медийность. Об этом Слуцкий рассказал в интервью YouTube-каналу Chepa.
"У нас это в спорте не развито. Я первопроходец в этом плане, который пробует понять, работает это или нет. Это работает — и работает неплохо", — отметил он.
По словам тренера, такая практика использования медийности для увеличения дохода очень популярна за рубежом. Слуцкий ушёл с поста главного тренера казанского клуба "Рубин" в ноябре 2022 года. До этого он работал в "Крыльях Советов", ЦСКА, "Москве", а также в нидерландском "Витессе" и английском ФК "Халл Сити".
Ранее Лайф писал о том, что руководитель футбольного клуба "Динамо" Дмитрий Гафин решил отправить в отставку главного тренера команды серба Славишу Йокановича.
ТАСС / Олег Бухарев