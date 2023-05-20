После приостановки карьеры уровень доходов российского тренера Леонида Слуцкого стал выше, поскольку он начал монетизировать свою медийность. Об этом Слуцкий рассказал в интервью YouTube-каналу Chepa.

"У нас это в спорте не развито. Я первопроходец в этом плане, который пробует понять, работает это или нет. Это работает — и работает неплохо", — отметил он.

По словам тренера, такая практика использования медийности для увеличения дохода очень популярна за рубежом. Слуцкий ушёл с поста главного тренера казанского клуба "Рубин" в ноябре 2022 года. До этого он работал в "Крыльях Советов", ЦСКА, "Москве", а также в нидерландском "Витессе" и английском ФК "Халл Сити".