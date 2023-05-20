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20 мая, 08:56

В Белгородской области ВСУ обстреляли село Архангельское, сообщил Гладков

Украинские военные обстреливают село Архангельское в Белгородской области. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Под обстрелом Архангельское. По предварительным данным, неразорвавшийся снаряд попал в частный жилой дом", — говорится в его сообщении.

Гладков добавил, что пострадавших в результате обстрела нет, на месте ЧП работают взрывотехники. По его словам, сотрудники оперативных и аварийных служб продолжают обходить дворы села.

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Ранее сообщалось, что житель Белгородской области наступил на мину, когда шёл на рыбалку. Сейчас мужчина находится в больнице, медики оказывают ему необходимую помощь.

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ТАСС / Валентин Спринчак

Светлана Оперук
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