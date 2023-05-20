В Белгородской области ВСУ обстреляли село Архангельское, сообщил Гладков
Украинские военные обстреливают село Архангельское в Белгородской области. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Под обстрелом Архангельское. По предварительным данным, неразорвавшийся снаряд попал в частный жилой дом", — говорится в его сообщении.
Гладков добавил, что пострадавших в результате обстрела нет, на месте ЧП работают взрывотехники. По его словам, сотрудники оперативных и аварийных служб продолжают обходить дворы села.
Ранее сообщалось, что житель Белгородской области наступил на мину, когда шёл на рыбалку. Сейчас мужчина находится в больнице, медики оказывают ему необходимую помощь.
ТАСС / Валентин Спринчак