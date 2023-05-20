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20 мая, 09:26

Более 15 украинских диверсантов попытались прорваться в Белгородскую область

Более 15 украинских диверсантов попытались прорваться в Белгородскую область с территории Украины, но пограничники сумели отбить атаку. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, диверсанты были вооружены автоматами, снайперскими винтовками, пулемётами и гранатомётом. Они хотели попасть на территорию региона через село Красный Хутор со стороны села Граны в Харьковской области. В результате их встретили огнём, и диверсия провалилась.

На Кубани задержали 18-летнего горе-диверсанта

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Ранее в Белгородской области ВСУ обстреляли село Архангельское. Неразорвавшийся снаряд попал в частный жилой дом.

Обложка ©

Getty Images / Vincenzo Circosta / Anadolu Agency

Андрей Григорьев
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