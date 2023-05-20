Более 15 украинских диверсантов попытались прорваться в Белгородскую область с территории Украины, но пограничники сумели отбить атаку. Об этом сообщает SHOT .

По данным телеграм-канала, диверсанты были вооружены автоматами, снайперскими винтовками, пулемётами и гранатомётом. Они хотели попасть на территорию региона через село Красный Хутор со стороны села Граны в Харьковской области. В результате их встретили огнём, и диверсия провалилась.