Российские силы ПВО перехватили 12 снарядов HIMARS и ракет Storm Shadow

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки перехватили 12 снарядов РСЗО HIMARS и крылатых ракет Storm Shadow. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено двенадцать реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и крылатых ракет большой дальности Storm Shadow", — сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, системы ПВО перехватили одну авиабомбу GBU-32 производства США. Также Конашенков добавил, что уничтожено 18 украинских беспилотников в районах населённых пунктов в ДНР и ЛНР.