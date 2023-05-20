Российские силы ПВО перехватили 12 снарядов HIMARS и ракет Storm Shadow
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки перехватили 12 снарядов РСЗО HIMARS и крылатых ракет Storm Shadow. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено двенадцать реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и крылатых ракет большой дальности Storm Shadow", — сказал он в ходе брифинга.
Кроме того, системы ПВО перехватили одну авиабомбу GBU-32 производства США. Также Конашенков добавил, что уничтожено 18 украинских беспилотников в районах населённых пунктов в ДНР и ЛНР.
Ранее сообщалось, что Вооружённые силы России ликвидировали два склада ВСУ в районе города Авдеевка в ДНР.
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