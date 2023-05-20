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Регион
Опубликовано 20 мая 2023, 10:11
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Генерал-лейтенанта Балтийского флота заочно обвинили в Киеве

СБУ предъявила заочное обвинение генерал-лейтенанту Балтийского флота Рузинскому

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение командиру 11-го армейского корпуса Сухопутных и береговых войск Балтийского флота ВМФ России генерал-лейтенанту Андрею Рузинскому. Как сообщила пресс-служба ведомства, он обвиняется в "прорыве" госграницы Незалежной.

В заявлении СБУ говорится, что под командованием 52-летнего Рузинского якобы были заняты территории Харьковского, Чугуевского и Изюмского районов. В связи с этим генерал-лейтенант стал фигурантом дела, возбуждённого по статье "Ведение агрессивных военных действий, совершённое по предварительному сговору группой лиц" Уголовного кодекса Незалежной.

"Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения злоумышленника к ответственности. Ему грозит до 15 лет тюрьмы", — указано в сообщении ведомства.

Машков цитатой Гоголя иронично ответил на обвинения от СБУ
Машков цитатой Гоголя иронично ответил на обвинения от СБУ

Ранее Лайф писал, что всем членам Совета Федерации РФ, поддержавшим присоединение новых территорий, СБУ заочно предъявила обвинение.

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vesti-kaliningrad.ru

Наталья Исакова
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