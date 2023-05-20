Генерал-лейтенанта Балтийского флота заочно обвинили в Киеве

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение командиру 11-го армейского корпуса Сухопутных и береговых войск Балтийского флота ВМФ России генерал-лейтенанту Андрею Рузинскому. Как сообщила пресс-служба ведомства, он обвиняется в "прорыве" госграницы Незалежной.

В заявлении СБУ говорится, что под командованием 52-летнего Рузинского якобы были заняты территории Харьковского, Чугуевского и Изюмского районов. В связи с этим генерал-лейтенант стал фигурантом дела, возбуждённого по статье "Ведение агрессивных военных действий, совершённое по предварительному сговору группой лиц" Уголовного кодекса Незалежной.