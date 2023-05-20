На Западе Москвы нашли тело изрезанного ножом мужчины

Тело мужчины со множественными ножевыми ранениями обнаружено около жилого дома на западе Москвы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Кадры с места происшествия, где был обнаружено тело мужчины со множественными ножевыми ранениями. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

"На улице Удальцова обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде множественных ножевых ранений. Около тела обнаружен нож", — говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства пока устанавливаются. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".