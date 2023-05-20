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20 мая, 10:43

На Западе Москвы нашли тело изрезанного ножом мужчины

Тело мужчины со множественными ножевыми ранениями обнаружили на западе Москвы

<p>На западе Москвы нашли тело с ножевыми ранениями. © Telegram / <a href="https://t.me/moscowproc/2048" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Москвы</a></p>

На западе Москвы нашли тело с ножевыми ранениями. © Telegram / Прокуратура Москвы

Тело мужчины со множественными ножевыми ранениями обнаружено около жилого дома на западе Москвы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Кадры с места происшествия, где был обнаружено тело мужчины со множественными ножевыми ранениями. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

"На улице Удальцова обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде множественных ножевых ранений. Около тела обнаружен нож", — говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства пока устанавливаются. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

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Наталья Исакова
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