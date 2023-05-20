Гутерриш призвал не допускать раскола мира на две части
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что члены международного сообщества должны создавать возможности для переговоров, мир не должен быть расколот на две части. Такое мнение он выразил в интервью японскому агентству Киодо.
"Я верю, что очень важно не допустить раскола мира на две части. Создание возможностей для серьёзных переговоров имеет огромное значение", — отметил он.
Гутерриш добавил, что создание таких возможностей имеет огромное значение и является важным шагом к миру. Вместе с тем он признал, что пока не видит перспектив для немедленного достижения мира в конфликте между РФ и Украиной.
Генсек ООН выразил свою уверенность в возможности построения мира без ядерного оружия. Он назвал ядерную программу КНДР "совершенно недопустимой".
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о том, что война человечества против собственной планеты ставит под угрозу его выживание.
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