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20 мая, 11:41

Украинский беспилотник Mugin-5 Pro упал в поле на севере Крыма

<p>Упавший в Крыму беспилотник Mugin-5 Pro. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/51657" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Упавший в Крыму беспилотник Mugin-5 Pro. Обложка © SHOT

В поле на севере Крыма упал украинский беспилотник Mugin-5 Pro. БПЛА длиной 3,5 метра обнаружили несколько часов назад, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, аппарат нашёл местный житель. Севшим беспилотником оказался Mugin-5 Pro 5000 мм из углеродного волокна, способный нести на себе до 25 килограммов взрывчатки. Дрон может лететь до семи часов со скоростью до 150 км/ч. Стоимость одного такого БПЛА составляет около 800 тысяч рублей, сейчас его исследуют специалисты.

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Ранее сообщалось, что система ПВО сбила в северной части Крыма четыре беспилотника. Как заявил глава региона Сергей Аксёнов, пострадавших и разрушений нет.

Иван Косицын
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