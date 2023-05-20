Украинский беспилотник Mugin-5 Pro упал в поле на севере Крыма

По данным телеграм-канала, аппарат нашёл местный житель. Севшим беспилотником оказался Mugin-5 Pro 5000 мм из углеродного волокна, способный нести на себе до 25 килограммов взрывчатки. Дрон может лететь до семи часов со скоростью до 150 км/ч. Стоимость одного такого БПЛА составляет около 800 тысяч рублей, сейчас его исследуют специалисты.