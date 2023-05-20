Регион

Уведомления отключены

20 мая, 12:13

В Красноярске пойман открывший стрельбу "шутник" с игрушечным пистолетом

В Красноярске задержали грабителя, открывшего стрельбу в фитнес-клубе

В Красноярске оперативники задержали молодого человека, который пытался ограбить фитнес-клуб, вооружившись пистолетом. Как сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка, оружие оказалось игрушечным.

"Ограбление" фитнес-клуба в Красноярске и допрос злоумышленника. Видео © Telegram / МВД 24

"Оперативникам <...> понадобилось полчаса, чтобы установить личность злоумышленника и задержать его. Им оказался житель краевого центра 2005 года рождения. Он пояснил, что хотел пошутить. Пистолет оказался игрушечным", — говорится в сообщении.

В настоящее время силовики решают вопрос о квалификации действий молодого человека.

Грабитель чуть не задушил бабушку-блокадницу её же цепочкой с крестиком

Грабитель чуть не задушил бабушку-блокадницу её же цепочкой с крестиком

Как уже писал Лайф, днём 20 мая парень явился в фитнес-клуб и потребовал от администратора отдать ему наличку, угрожая предметом, похожим на оружие. Денег ему не дали, в итоге злоумышленник дважды выстрелил в воздух, после чего скрылся.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / МВД 24

Наталья Исакова
  • Новости
  • Происшествия
  • Криминал
  • Красноярский край

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров