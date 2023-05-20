В Красноярске пойман открывший стрельбу "шутник" с игрушечным пистолетом

В Красноярске оперативники задержали молодого человека, который пытался ограбить фитнес-клуб, вооружившись пистолетом. Как сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка, оружие оказалось игрушечным.

"Ограбление" фитнес-клуба в Красноярске и допрос злоумышленника. Видео © Telegram / МВД 24

"Оперативникам <...> понадобилось полчаса, чтобы установить личность злоумышленника и задержать его. Им оказался житель краевого центра 2005 года рождения. Он пояснил, что хотел пошутить. Пистолет оказался игрушечным", — говорится в сообщении.

В настоящее время силовики решают вопрос о квалификации действий молодого человека.