Регион

Уведомления отключены

20 мая, 12:20

На авиабазе в Испании разбился истребитель F-18

Истребитель F-18 разбился на авиабазе в Испании, выполняя аварийную посадку. Об этом в "Твиттере" сообщила пресс-служба ВВС королевства.

В Испании разбился истребитель F-18. Видео © Twitter / WarMonitors

"Этим утром произошла авария на авиабазе в [испанском городе] Сарагосе с участием F-18. Пилот успешно катапультировался, и самолёт упал в пределах периметра базы", — говорится в сообщении.

Позднее в ведомстве добавили, что пилот разбившегося истребителя находится под наблюдением врачей в больнице, его жизни ничего в настоящий момент не угрожает.

В Колумбии нашли живыми четырёх детей с разбившегося 1 мая самолёта

В Колумбии нашли живыми четырёх детей с разбившегося 1 мая самолёта

Ранее в граничащем с РФ Юрбаркском районе Литвы разбился легкомоторный самолёт. Местные жители вытащили из-под обломков самолёта тело 58-летнего пилота-любителя без признаков жизни.

Обложка ©

Twitter / WarMonitors

Светлана Оперук
  • Новости
  • Испания
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров