На авиабазе в Испании разбился истребитель F-18

Истребитель F-18 разбился на авиабазе в Испании, выполняя аварийную посадку. Об этом в "Твиттере" сообщила пресс-служба ВВС королевства.

В Испании разбился истребитель F-18. Видео © Twitter / WarMonitors

"Этим утром произошла авария на авиабазе в [испанском городе] Сарагосе с участием F-18. Пилот успешно катапультировался, и самолёт упал в пределах периметра базы", — говорится в сообщении.

Позднее в ведомстве добавили, что пилот разбившегося истребителя находится под наблюдением врачей в больнице, его жизни ничего в настоящий момент не угрожает.