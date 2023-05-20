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Регион
Опубликовано 20 мая 2023, 15:40

Новый президент Черногории вступил в должность и высказался о целях

Яков Милатович официально вступил в должность главы Черногории

Яков Милатович был приведён к присяге и вступил в должность главы Черногории после победы на выборах 2 апреля. Трансляция инаугурации проходила на телеканале RTCG.

В своей речи Милатович подчеркнул приоритет ускорения Черногории на пути к полноправному членству в ЕС. На торжественную церемонию прибыли экс-президент Мило Джуканович, президент Сербии Александр Вучич, президент Хорватии Зоран Миланович, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар, а также множество официальных лиц и послов.

"Не должно быть и не будет никакого отклонения от наших стратегических целей, определяющих Черногорию как часть евроатлантической семьи", — сказал Милатович.

Инаугурация состоялась в Подгорице, а не в исторической столице Цетине, что вызвало реакцию СМИ и политиков. Милатович объяснил это желанием провести образцовую церемонию в парламенте. Аналитики считают, что это способ дистанцирования от предыдущего президента и попытка показать, что Черногория движется вперёд, не цепляясь за предрассудки прошлого.

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Ранее Лайф сообщал о том, что Мило Джуканович, более 30 лет возглавлявший Черногорию, проиграл на выборах. Его на этом посту сменил кандидат, который провёл в политике только три года, — экономист Яков Милатович.

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ТАСС / ЕРА / BORIS PEJOVIC

Илья Суриков
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