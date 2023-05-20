Яков Милатович был приведён к присяге и вступил в должность главы Черногории после победы на выборах 2 апреля. Трансляция инаугурации проходила на телеканале RTCG.

В своей речи Милатович подчеркнул приоритет ускорения Черногории на пути к полноправному членству в ЕС. На торжественную церемонию прибыли экс-президент Мило Джуканович, президент Сербии Александр Вучич, президент Хорватии Зоран Миланович, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар, а также множество официальных лиц и послов.

"Не должно быть и не будет никакого отклонения от наших стратегических целей, определяющих Черногорию как часть евроатлантической семьи", — сказал Милатович.

Инаугурация состоялась в Подгорице, а не в исторической столице Цетине, что вызвало реакцию СМИ и политиков. Милатович объяснил это желанием провести образцовую церемонию в парламенте. Аналитики считают, что это способ дистанцирования от предыдущего президента и попытка показать, что Черногория движется вперёд, не цепляясь за предрассудки прошлого.