Черчесов назвал Моуринью уникумом после выхода "Ромы" в финал Лиги Европы

В финале нынешнего розыгрыша Лиги Европы сыграют испанская "Севилья" и "Рома". Черчесов отметил, что не посетит решающий поединок, который состоится 31 мая на стадионе "Ференц Пушкаш" в Будапеште, где проводит домашние матчи "Ференцварош".

"Мы уступили там "Байеру" в ответной встрече 1/8 финала, и после финального свистка я пожелал своему коллеге из Леверкузена Хаби Алонсо вернуться в Будапешт. Однако Жозе Моуринью уникум! У человека уже шестой финал в карьере, а все пять до этого португалец выиграл", — приводит слова Черчесова "Спорт-Экспресс".