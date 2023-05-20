Черчесов назвал Моуринью уникумом после выхода "Ромы" в финал Лиги Европы
Станислав Черчесов и Жозе Моуринью. Коллаж © LIFE. Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов / ЕРА / ETTORE FERRARI
Главный тренер венгерского футбольного клуба "Ференцварош" Станислав Черчесов высоко оценил наставника итальянской "Ромы" Жозе Моуринью. Российский специалист назвал своего коллегу уникумом.
В финале нынешнего розыгрыша Лиги Европы сыграют испанская "Севилья" и "Рома". Черчесов отметил, что не посетит решающий поединок, который состоится 31 мая на стадионе "Ференц Пушкаш" в Будапеште, где проводит домашние матчи "Ференцварош".
"Мы уступили там "Байеру" в ответной встрече 1/8 финала, и после финального свистка я пожелал своему коллеге из Леверкузена Хаби Алонсо вернуться в Будапешт. Однако Жозе Моуринью уникум! У человека уже шестой финал в карьере, а все пять до этого португалец выиграл", — приводит слова Черчесова "Спорт-Экспресс".
По словам наставника, ему симпатичен "Байер", однако "Рома" добыла победу благодаря опыту и тренера, и футболистов.
Как сообщал Лайф, в полуфинале Лиги Европы "Рома" обыграла немецкий "Байер". В другой паре "Севилья" оказалась сильнее итальянского "Ювентуса".